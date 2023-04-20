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    «Севилья» разгромила МЮ и вышла в полуфинал Лиги Европы

    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Севильей». Счет составил 3:0 в пользу «нервионцев».

    Юссеф Эн Нессири
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    Юссеф Эн Нессири

    В первом тайме ошибка Давида Де Хеа при передаче привела к пропущенному голу. Харри Магуайр обрезался и вывел Юссефа Эн Нессири один на один с вратарем. Форвард вывел хозяев вперед. До перерыва Лукас Окампос удвоил результат, но гол отменили из-за офсайда.

    В тайме втором Лоик Баде точно пробил головой под перекладину после углового. Ближе к концу Де Хеа неудачно вышел из ворот. Испанец снова сделал неточную передачу, которую перехватил Эн Нессири. Игрок покатил мяч в пустые ворота.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Севилья — Манчестер Юнайтед 3:0
    Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (8'), 2:0 Луак Баде (47'), 3:0 Юссеф Эн-Несири (81') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Луак Баде, Маркан (Сусо, 29'), Маркос Акунья (Алекс Теллес, 85'), Неманья Гудель, Фернандо, Лукас Окампос, Иван Ракитич, Эрик Ламела (Бриан Хиль, 80'), Юссеф Эн-Несири Манчестер Юнайтед: Антони Марсьяль (Ваутер Вегорст, 54'), Джейдон Санчо (Маркус Рашфорд, 46'), Кристиан Эриксен (Энтони Эланга, 86'), Антони, Марсель Забитцер (Фред, 68'), Каземиро, Диогу Далот, Виктор Линделёф, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (Люк Шоу, 46'), Давид де Хеа Предупреждения: Каземиро (56'), Антони (59'), Яссин Буну (73'), Люк Шоу (90 + 3')

    Общий счет составил 5:2 в пользу «Севильи». Команда прошла в полуфинал вместе с «Байером» и «Ювентусом».

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