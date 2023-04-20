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    Гендиректор «Акрона»: Найдем 1,5 млрд рублей на РПЛ, если будет необходимость

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    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, какой нужен бюджет для того, чтобы выступать в российской Премьер-лиге.

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    Ранее «Акрон» выбил из Кубка России четыре московских клуба — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартака».

    «Сейчас нужно полтора миллиарда рублей на РПЛ. Эта данность, необходимость, которую учредитель тоже понимает.

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    • В декабре мы делали ревью года, смотрели в том числе конкурентное поле, кто с какими бюджетами. Если бюджет меньше, чем полтора миллиарда, объективно там будет очень сложно выступать и остаться.

    Но если будет надо, найдем», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

    «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги после 27 туров.

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