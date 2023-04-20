Гендиректор «Акрона»: Найдем 1,5 млрд рублей на РПЛ, если будет необходимость

Генеральный директор «Акрона»рассказал, какой нужен бюджет для того, чтобы выступать в российской Премьер-лиге.

Ранее «Акрон» выбил из Кубка России четыре московских клуба — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартака».

«Сейчас нужно полтора миллиарда рублей на РПЛ. Эта данность, необходимость, которую учредитель тоже понимает.

В декабре мы делали ревью года, смотрели в том числе конкурентное поле, кто с какими бюджетами. Если бюджет меньше, чем полтора миллиарда, объективно там будет очень сложно выступать и остаться.

Но если будет надо, найдем», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

«Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги после 27 туров.