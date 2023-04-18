Клопп о 6:1 в матче с «Лидсом»: Это то, что я хотел увидеть

Главный тренероценил игру своей команды в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с(6:1).

«Я не знаю, с чего начать. Вся игра была блестящей, за исключением пары моментов. Мы отлично контролировали матч играли блестяще и спокойно. Контрпрессинг был лучшим за всю историю.

Мой любимый момент был на 92-й минуте, когда четверо игроков гонялись за бедным парнем из "Лидса" с мячом, это фантастика. Мы хорошо играли и забивали невероятные голы.

Это не та игра, в которой "Лидс" должен побеждать. Это та игра, которую мы должны брать. Это то, что я хотел увидеть», — приводит слова Клопп BBC Sport.

«Ливерпуль» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда отстает от зоны еврокубков на 6 баллов.