Магуайр выйдет в стартовом составе на матч «Ноттингем Форест» — «МЮ»

Стали известны составы на матч 31-го тура английской Премьер-лиги

«Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Маккена, Ньякат, Уильямс, Гиббс-Уайт, Фройлер, Данило, Лоди, Джонсон, Авонийи.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Дало, Каземиро, Фернандеш, Антони, Забитцер, Санчо, Марсьяль.

Матч между этими командами пройдет 16 апреля в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке (27).