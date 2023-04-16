Магуайр выйдет в стартовом составе на матч «Ноттингем Форест» — «МЮ»

Гарри Магуайр Фото: globallookpress.com
«Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Маккена, Ньякат, Уильямс, Гиббс-Уайт, Фройлер, Данило, Лоди, Джонсон, Авонийи.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Дало, Каземиро, Фернандеш, Антони, Забитцер, Санчо, Марсьяль.
Матч между этими командами пройдет 16 апреля в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке (27).