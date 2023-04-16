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    Магуайр выйдет в стартовом составе на матч «Ноттингем Форест» — «МЮ»

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    Стали известны составы на матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед».

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Ноттингем Форест»: Навас, Фелипе, Маккена, Ньякат, Уильямс, Гиббс-Уайт, Фройлер, Данило, Лоди, Джонсон, Авонийи.

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Дало, Каземиро, Фернандеш, Антони, Забитцер, Санчо, Марсьяль.

  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 31-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами пройдет 16 апреля в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно здесь.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» располагается на 18-й строчке (27).

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