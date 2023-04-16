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    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед»

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    Марсель Забитцер
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    Марсель Забитцер
    Сегодня в 18:30 по московскому времени «Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. За ходом встречи на «Сити Граунд» приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    «Лесники» после 30-ти сыгранных матчей находятся в зоне вылета, расположившись на 18-й позиции. На счету «Ноттингем Форест» 27 очков: 6 побед, 9 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 24:54.

    Подопечные Стива Купера подходят к матчу с «Манчестер Юнайтед» с серией из 9-ти матчей без побед. За этот период «Ноттингем Форест» трижды сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Два предыдущих матча «лесники» также проиграли.

    Сначала коллектив Стива Купера не смог справиться в гостях с «Лидсом» (1:2), а в крайнем туре чемпионата с сухим счетом уступил в Бирмингеме «Астон Вилле» (0:2). Последняя победа «Ноттингем Фореста» случилась 5 февраля в домашнем матче против «Лидса» (2:0).

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    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Эрика тен Хага в 29-ти матчах набрали 56 очков и занимают 4-ю позицию в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» 17 побед, 5 ничьих и 7 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 44:37.

    «Манчестер Юнайтед» возвращается в чемпионат Англии после не самого удачного выступления в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (2:2). «Красные дьяволы» на домашней арене вели со счетом 2:0, но в самой концовке встречи упустили преимущество и довольствовались лишь ничьей. Оба гола испанская команда забила в результате автоголов в исполнении Маласии и Магуайра.

    Два крайних матча в АПЛ «Манчестер Юнайтед» также проводил дома и добился побед в обоих из них. Сначала манкунианцы с минимальным счетом переиграли «Брентфорд» (1:0), а затем также с сухим счетом одержали победу над «Эвертоном» (2:0).

    Личные встречи

    В первом круге на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» разгромил своего соперника со счетом 3:0. Всего за 10 последних матчей на счету «красных дьяволов» 9 побед и один раз команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.20.

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