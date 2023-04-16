Кассано: Моуринью и Аллегри играют в некачественный футбол

Бывший нападающий сборной Италиираскритиковал главного тренера «Ромы»и наставника «Ювентуса»

«Моуринью должен понять, что, пока его команды играют так плохо, он всегда сможет рассчитывать на одного человека, который скажет ему это: на меня.

Жозе выиграл много трофеев? Меня это не интересует.

То же самое относится и к Аллегри. Они с сильными игроками играют в некачественный футбол. У вас есть трофеи? А потом что? Если ваши команды играют в футбол так, то я говорю это и не скрываю», — приводит слова Кассано La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Моуринью предложили контракт на 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии.