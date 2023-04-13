Митрюшкин: Игроки «Химок» уже привыкли к тренерским отставкам

Вратарь «Химок»высказался по поводу увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковной команды.

«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда все получается. Результата у команды при нем не было, руководство приняло решение его уволить.

Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам.

На новости про конфликты в СМИ никак не реагировали. Старались абстрагироваться, делали свою работу», — приводит слова Митрюшкина «Чемпионат».

На этой неделе новым главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев, который ранее в текущем сезоне работал в «Ахмате» и в московском «Торпедо».

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.