Тарханов: Талалаев не помог «Торпедо», поэтому трудно что-то ждать в «Химках»

Известный тренерпрокомментировал назначениена пост главного тренера подмосковных

Ранее в этом сезоне Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо».

«Талалаев не помог "Торпедо", которое было в похожем положении, поэтому очень трудно что‑то ждать в "Химках".

Выбор немного странный, учитывая опыт с "Торпедо", но может в руководстве виднее. Все будет ясно после первых игр.

Он хороший специалист, но "Химки" очень трудная команда», — приводит слова Тарханова Sport24.

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.