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    Тарханов: Талалаев не помог «Торпедо», поэтому трудно что-то ждать в «Химках»

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    Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера подмосковных «Химок».

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    Ранее в этом сезоне Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо».

    «Талалаев не помог "Торпедо", которое было в похожем положении, поэтому очень трудно что‑то ждать в "Химках".

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    • Выбор немного странный, учитывая опыт с "Торпедо", но может в руководстве виднее. Все будет ясно после первых игр.

    Он хороший специалист, но "Химки" очень трудная команда», — приводит слова Тарханова Sport24.

    «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.

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