Писарев о Талалаеве в «Химках»: Возглавлять три команды за сезон — это многовато

Николай Писарев Фото: globallookpress.com
Ранее в этом сезоне Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо».
«Мне кажется, в регламенте относительно тренеров должны быть правила, как с игроками.
Мое мнение, возглавлять три команды за сезон — это многовато.
Думаю, это надо как-то регламентировать», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».
Напомним, Писарев в начале текущего сезона тоже некоторое время занимал пост главного тренера «Химок».
«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.