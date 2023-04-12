Писарев о Талалаеве в «Химках»: Возглавлять три команды за сезон — это многовато

Тренер сборной Россиипрокомментировал назначениена пост главного тренера подмосковных

Ранее в этом сезоне Талалаев возглавлял грозненский «Ахмат» и московское «Торпедо».

«Мне кажется, в регламенте относительно тренеров должны быть правила, как с игроками.

Мое мнение, возглавлять три команды за сезон — это многовато.

Думаю, это надо как-то регламентировать», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Напомним, Писарев в начале текущего сезона тоже некоторое время занимал пост главного тренера «Химок».

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров.