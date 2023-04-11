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    Талалаев прокомментировал назначение в подмосковные «Химки»

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    Андрей Талалаев высказался о своем назначении на пост главного тренера подмосковных «Химок».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо.

    Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодёжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

    Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», — цитирует специалиста официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

  • В «Химках» сообщили о назначении Талалаева на пост главного тренера
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    • Контракт Талалаева с «Химками» подписан на 5 лет. Подмосковная команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.

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