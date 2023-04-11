Талалаев прокомментировал назначение в подмосковные «Химки»

высказался о своем назначении на пост главного тренера подмосковных

«Поступило приглашение к серьёзной долгосрочной работе. Рад, что вернулся, мне здесь всё знакомо.

Передо мной поставлены не только краткосрочные задачи, но и задачи по созданию структуры, которая включает в себя не только главную команду и подготовку молодёжи, но и работу всего футбольного кластера в Московской области.

Прихожу сюда не один, а вместе со своим тренерским штабом. Про амбиции громких слов говорить не буду. Приложим все усилия, чтобы максимально эффективно отработать оставшийся этап чемпионата», — цитирует специалиста официальный телеграм-канал подмосковного клуба.

Контракт Талалаева с «Химками» подписан на 5 лет. Подмосковная команда занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе.