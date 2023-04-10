В «Зените» высказались о будущем Мантуана

Бразильский тренервысказался о будущем полузащитника командыв питерской команде.

«Большая вероятность того, что Мантуан останется в клубе и после этого сезона. Он хороший футболист. Густаво — молодой и талантливый игрок. Он принес большую пользу нашей команде. Забил очень важные голы в очень важных матчах. Но решать клубу, если будет желание оставить его себе.

Мы довольны Густаво, а он доволен всем в клубе. Он помогает нашей команде забирать важные очки. Но на его позицию действительно большая конкуренция. Малком, Мостовой, Клаудиньо — все они могут играть на его позиции. Но то время, которое он получает, проводит с максимальной пользой для клуба, доказывает, что заслуживает играть, попадать в состав», — приводит слова Оливейры «Спорт День за Днем».