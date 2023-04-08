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    Тренер «Урала»: Желания у нас было поменьше

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    Тренер «Урала» Александр Ермакович поделился впечатлениями от матча против «Ахмата» (1:3).

    Александр Ермакович
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    Александр Ермакович

    «Надо разбираться, почему ничего не получилось. Наверное, повлиял первый быстрый гол. Такое ощущение было, будто мы получили порцию неуверенности и не смогли восстановиться. Все было как‑то впопыхах, не могли разобраться. Но самая главная причина, что желания у нас было поменьше.

    Надеюсь, что восстановим силы и хорошо подготовимся к следующей игре», — приводит слова Ермаковича «Матч ТВ».

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    • «Ахмат» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Это его третий матч без поражений в турнире.

    «Урал» продлил серию поражений в чемпионате до трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко идут 10-ми с 25 очками на счету.

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