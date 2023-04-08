Тренер «Урала»: Желания у нас было поменьше

Тренерподелился впечатлениями от матча против(1:3).

«Надо разбираться, почему ничего не получилось. Наверное, повлиял первый быстрый гол. Такое ощущение было, будто мы получили порцию неуверенности и не смогли восстановиться. Все было как‑то впопыхах, не могли разобраться. Но самая главная причина, что желания у нас было поменьше.

Надеюсь, что восстановим силы и хорошо подготовимся к следующей игре», — приводит слова Ермаковича «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Это его третий матч без поражений в турнире.

«Урал» продлил серию поражений в чемпионате до трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко идут 10-ми с 25 очками на счету.