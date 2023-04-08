Ташуев: Наказали соперника за ошибки и практически не дали ничего сделать у своих ворот

Наставникподвел итог матча против(2:0).

«Игрой команды в целом доволен. Соперник трудный, квалифицированный, команда сейчас на ходу. Мы сумели правильно сыграть в атаке, забили два гола, хотя могли еще забить.

Наказали соперника за ошибки и практически не дали ничего сделать у своих ворот. Учитывая силу игроков атаки соперника, наша оборона отработала профессионально», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Это его третий матч без поражений в турнире.

«Урал» продлил серию поражений в чемпионате до трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко идут 10-ми с 25 очками на счету.