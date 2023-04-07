ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
    Все новости спорта

    Сафонов: С этим Fan ID давно уже не видели настолько полных трибун

    Футбол Краснодар Ростов Фонбет Кубок России Футбол России Болельщики
    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов после матча с «Ростовом» (1:1, по пенальти 5:3) в Кубке России признался, что его порадовала обстановка на трибунах.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Как известно, болельщики могут посещать матчи Кубка России без оформления Fan ID.

    «Спасибо болельщикам за поддержку, потому что с этим Fan ID давно уже не видели настолько полных трибун.

    Это было приятно и прекрасно. Поддержка, которая чувствуется. По сравнению с другими матчами — небо и земля.

  • Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
  • Результаты кубкового южного дерби — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • По поводу баннера. На самом деле, когда на разминку пошёл, я слышал, что объявили про самый большой баннер. Поэтому для меня это не стало неожиданностью — я подслушал (улыбается). Это круто, классно. Очень важны активности болельщиков такого рода, потому что они заряжают команду.

    Если кто-то думает, что мы это не видим, — естественно, мы все это видим. Когда мы выходим из подтрибунки и видим большой баннер во всю трибуну — это заряжает, мы понимаем, что сегодня у нас будет действительно хорошая поддержка», — сказал Сафонов пресс-службе «Краснодара».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Реабилитируется ли «Наполи» за унижение от «Милана»?
  • «Лечче» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Авангард» готов разрывать ради восстановления равенства
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Бенфика» быстро обуздает «драконов»
  • «Бенфика» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Милан — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ланс — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Детройт — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры