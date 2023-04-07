Сафонов: С этим Fan ID давно уже не видели настолько полных трибун

Вратарь «Краснодара»после матча с(1:1, по пенальти 5:3) в Кубке России признался, что его порадовала обстановка на трибунах.

Как известно, болельщики могут посещать матчи Кубка России без оформления Fan ID.

«Спасибо болельщикам за поддержку, потому что с этим Fan ID давно уже не видели настолько полных трибун.

Это было приятно и прекрасно. Поддержка, которая чувствуется. По сравнению с другими матчами — небо и земля.

По поводу баннера. На самом деле, когда на разминку пошёл, я слышал, что объявили про самый большой баннер. Поэтому для меня это не стало неожиданностью — я подслушал (улыбается). Это круто, классно. Очень важны активности болельщиков такого рода, потому что они заряжают команду.

Если кто-то думает, что мы это не видим, — естественно, мы все это видим. Когда мы выходим из подтрибунки и видим большой баннер во всю трибуну — это заряжает, мы понимаем, что сегодня у нас будет действительно хорошая поддержка», — сказал Сафонов пресс-службе «Краснодара».