Итальянский журналист: 13 млн евро за Миранчука — это слишком много для «Торино»

Журналист Corriere dello Sportпрокомментировал информацию о том, чтоне собирается выкупать

Сообщалось, что «Торино» не устраивают финансовые условия возможной сделки. «Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. В туринском клубе считают, что Миранчук не стоит этих денег.

«Переговоры о трансфере Алексея Миранчука будут идти долго. "Аталанта" хочет как можно больше заработать, они удавятся за каждую копейку. К сожалению, это политика клуба из Бергамо.

Сейчас все напрямую зависит от "Торино" — готовы ли они после столь уверенной и эффективной игры Миранчука выкупить его за 13 миллионов или нет.

Алексей — заложник ситуации. В "Торино" хотят, чтобы он остался, но 13 миллионов евро — это слишком много для клуба.

Игрок, безусловно, хорошо себя чувствует в Турине, и тренеру Юричу нравится российский футболист. Однако не стоит отказываться от возвращения в "Аталанту".

Если Миранчук вернется в Бергамо, то точно не похоронит свою карьеру. В "Аталанте" у него есть более важные перспективы, особенно, игра в еврокубках.

Главное, чтобы сам Алексей подтвердил свой класс и стал показывать ту же игру, что и в Торино», — приводит слова Мартини Sport24.

Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.