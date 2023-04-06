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    Итальянский журналист: 13 млн евро за Миранчука — это слишком много для «Торино»

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    Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию о том, что «Торино» не собирается выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».

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    Сообщалось, что «Торино» не устраивают финансовые условия возможной сделки. «Аталанта» хочет получить за российского футболиста 13 миллионов евро. В туринском клубе считают, что Миранчук не стоит этих денег.

    «Переговоры о трансфере Алексея Миранчука будут идти долго. "Аталанта" хочет как можно больше заработать, они удавятся за каждую копейку. К сожалению, это политика клуба из Бергамо.

    Сейчас все напрямую зависит от "Торино" — готовы ли они после столь уверенной и эффективной игры Миранчука выкупить его за 13 миллионов или нет.

    Алексей — заложник ситуации. В "Торино" хотят, чтобы он остался, но 13 миллионов евро — это слишком много для клуба.

    Игрок, безусловно, хорошо себя чувствует в Турине, и тренеру Юричу нравится российский футболист. Однако не стоит отказываться от возвращения в "Аталанту".

  • В «Торино» отреагировали на слухи о нежелании выкупать Миранчука
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    • Если Миранчук вернется в Бергамо, то точно не похоронит свою карьеру. В "Аталанте" у него есть более важные перспективы, особенно, игра в еврокубках.

    Главное, чтобы сам Алексей подтвердил свой класс и стал показывать ту же игру, что и в Торино», — приводит слова Мартини Sport24.

    Миранчук провел в текущем чемпионате Италии 21 матч, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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