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    Тухель: Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле — огромное разочарование

    Футбол Футбол Германии Кубок Германии Бавария Фрайбург
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о причинах поражения от «Фрайбурга» (1:2) в четвертьфинале Кубка Германии и вылете из турнира.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «"Фрайбург" забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.

    Мы повели в счете, затем еще имели два-три момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле — огромное разочарование.

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    Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, и подготовиться к следующему матчу», — цитирует Тухеля Bayern&Germany.

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