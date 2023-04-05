«Барселона» — «Реал»: счет матча 0:4, обзор голов

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
Хет-триком отметился Карим Бензема, еще один гол на счету Винисиуса Жуниора.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Барселона — Реал Мадрид 0:4
Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (45 + 1'), 0:2 Карим Бензема (50'), 0:3 Карим Бензема (пенальти) (58'), 0:4 Карим Бензема (81') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Маркос Алонсо (Эрик Гарсия, 66'), Алекс Бальде, Франк Кессье (Ансумане Фати, 60'), Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Рафаэл Диас (Ферран Торрес, 66'), Роберт Левандовски, Гави Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 87'), Карим Бензема, Родриго (Марко Асенсио, 74'), Лука Модрич (Орельен Чуаэми, 87'), Тони Кроос, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Xavi Hernandez (16'), Гави (26'), Винисиус Жуниор (26'), Даниэль Карвахаль (71'), Ферран Торрес (76'), Алекс Бальде (86'), Давид Алаба (86')
Таким образом, «Реал» пробился в финал Кубка Испании, где ему будет противостоять «Осасуна».