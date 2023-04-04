ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
    Все новости спорта

    Уткульбаев может покинуть пост главного тренера «Рубина»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Рубин
    Руководство «Рубина» может уволить главного тренера команды Юрия Уткульбаева из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает СЭ.

    Юрий Уткульбаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Уткульбаев

    Стало известно, что после ничейного результата в матче с «Велесом» (1:1) на пресс-конференцию главного тренера пришли руководители клуба: президент Марат Сафиуллин, исполнительный директор Александр Айбатов и спортивный директор Эдуард Сафонов.

    После завершения конференции руководители поговорили с Уткульбаевым о его работе.

    В последних 3-х матчах Первой лиги «Рубин» не сумел одержать ни одной победы, забив один гол.

    Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры