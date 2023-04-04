Уткульбаев может покинуть пост главного тренера «Рубина»

Руководствоможет уволить главного тренера командыиз-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает СЭ.

Стало известно, что после ничейного результата в матче с «Велесом» (1:1) на пресс-конференцию главного тренера пришли руководители клуба: президент Марат Сафиуллин, исполнительный директор Александр Айбатов и спортивный директор Эдуард Сафонов.

После завершения конференции руководители поговорили с Уткульбаевым о его работе.

В последних 3-х матчах Первой лиги «Рубин» не сумел одержать ни одной победы, забив один гол.

Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги с 46-ю очками в активе.