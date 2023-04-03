Нобоа оценил игру «Сочи» в последних матчах РПЛ

Полузащитниквысказался об игре своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

«Первые 20 минут с "Динамо" играли в атакующий футбол, но потом случилось удаление... И всё поменялось — пришлось перестраиваться. Хорошо, что получилось победить.

Да, мы проиграли два предыдущих матча с общим счётом 0:7, но такое бывает раз в жизни. Мы были уверены в своих силах... Например, с "Оренбургом" в первом тайме должны были забивать три гола, но не получилось.

А они ударили по воротам четыре раза и забили четырежды. Перед матчем с "Факелом" в команде были травмы, а у меня — дисквалификация», — приводит слова Нобоа Чемпионат.

1 апреля «Сочи» обыграло московское «Динамо» (2:0). В предыдущих двух встречах команда проиграла «Оренбургу» (0:4) и «Факелу» (0:3). Сочинцы занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 31-м очком в активе.