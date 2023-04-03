Анчелотти заявил о готовности остаться в «Реале» до 2034 года

Главный тренер мадридского «Реала»поделился планами о своем будущем.

«С сегодняшнего дня начинается заключительный отрезок сезона. Сейчас все напоминает прошлый год. Тогда мы тоже неважно играли в начале, но наши форварды проявили эффективность.

Я еще вчера дал понять, что говорить о своем будущем не буду в ближайшие два месяца. Мой контракт с "Реалом" истекает в 2024 году. Я планирую доработать его до конца. Если "Реал" будет мной доволен, то… тогда можно до 2034 года остаться здесь», — цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, ранее Анчелотти подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии.