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    Анчелотти заявил о готовности остаться в «Реале» до 2034 года

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился планами о своем будущем.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «С сегодняшнего дня начинается заключительный отрезок сезона. Сейчас все напоминает прошлый год. Тогда мы тоже неважно играли в начале, но наши форварды проявили эффективность.

    Я еще вчера дал понять, что говорить о своем будущем не буду в ближайшие два месяца. Мой контракт с "Реалом" истекает в 2024 году. Я планирую доработать его до конца. Если "Реал" будет мной доволен, то… тогда можно до 2034 года остаться здесь», — цитирует Анчелотти Marca.

    Напомним, ранее Анчелотти подтвердил интерес к себе со стороны сборной Бразилии.

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