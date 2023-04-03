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    Григорьянц: Абаскаль будет вызван на КДК РФС после слов о судействе

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    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет вызван на заседание после жесткой критики судейства в матче РПЛ с «Ахматом» (0:0).

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль будет вызван на КДК РФС. Мы рассмотрим слова тренера на пресс-конференции после матча с грознинской командой», — сказал Григорьянц Чемпионату.

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    • Напомним, что Абаскаль выступил с критикой в адрес судейства в матче РПЛ «Спартак» — «Ахмат», заявив, что арбитры позволяли футболистам грозненцев тянуть время.

    «Красно-белые» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. Команда отстает от «Зенита» на 10 очков.

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