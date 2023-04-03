Григорьянц: Абаскаль будет вызван на КДК РФС после слов о судействе

Председатель КДК РФСзаявил, что главный тренербудет вызван на заседание после жесткой критики судейства в матче РПЛ с(0:0).

«Тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль будет вызван на КДК РФС. Мы рассмотрим слова тренера на пресс-конференции после матча с грознинской командой», — сказал Григорьянц Чемпионату.

Напомним, что Абаскаль выступил с критикой в адрес судейства в матче РПЛ «Спартак» — «Ахмат», заявив, что арбитры позволяли футболистам грозненцев тянуть время.

«Красно-белые» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. Команда отстает от «Зенита» на 10 очков.