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    Абаскаль: Вратарь «Ахмата» тянул время все 90 чертовых минут

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал арбитра Алексея Сухого по итогам матча с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре российской Премьер-лиги.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «У нас было десять возможностей, но, когда ты не забиваешь, ситуация может складываться вот так. Вспомните игру "Ливерпуля" с "Атлетико" в 2019 году. "Сочи" победил "Динамо" с двумя ударами по воротам. У нас есть опыт, но сегодня мы не смогли сыграть против стены, которую выстроил соперник. Если тебе не удаётся забить, соперник закрывается всё сильнее и сильнее.

    Из уважения к зрелищу — команда соперника весь матч тянула время, их вратарь тянул время все 90 чертовых минут! И арбитр показывает жёлтую карточку вратарю только после 90-й минуты? Зачем? Чтобы войти в статистику? Для газет? Если не показывал раньше, то и не показывай сейчас. Если я опаздываю со своим решением, то я проиграл. А кто оценит работу судьи? Это происходит уже не впервые на нашем стадионе? Хочешь дать жёлтую карточку за затяжку времени — сделай это раньше. Но после 90-й минуты? Зачем? Какой смысл?

    Ну и я не понимаю, зачем он даёт фол в моменте, когда в штрафной соперника головами сталкиваются два игрока "Ахмата". Это тоже происходит не в первый раз. Да, мы сами виноваты во всём. Нам надо разозлиться и превзойти себя. Мы сами должны выход из этой ситуации», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

  • Абаскаль: Мы должны разозлиться, нам не хватает злости
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    • После этой игры «Спартак» набрал 41 очко и остался на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» 33 пункта и шестая строчка.

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