«Кельн» — «Боруссия»: счет матча 0:0

М разошлись миром (0:0) в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.

Хозяева нанесли 5 ударов в створ ворот. За весь матч «Кельн» получил две желтые карточки. Менхенгладбахцам удалось совершить лишь 2 удара при 3-х горчичниках.

Футбол. Германия. Бундеслига Кёльн — Боруссия М 0:0 Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц, Тимо Хюберс, Юлиан Хабот, Йонас Хектор, Эйе Скири, Кингсли Шиндлер (Деян Любичич, 61'), Эрик Мартель, Флориан Кайнц (Денис Хусейнбашич, 78'), Линтон Майна (Ян Тильман, 78'), Дейви Зельке (Штеффен Тиггес, 61') Боруссия М: Марку Тюрам, Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 82'), Флориан Нойхаус, Йонас Хофман (Nathan N`Goumou Minpole, 90'), Куадио Коне, Кристоф Крамер, Рами Бенсебаини, Нико Эльведи, Коу Итакура, Джозеф Скалли, Йонас Омлин Предупреждения: Куадио Коне (21'), Джозеф Скалли (35'), Рами Бенсебаини (60'), Флориан Кайнц (73'), Денис Хусейнбашич (81'), Штеффен Тиггес (90 + 3')

«Кельн» занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 28-ю очками в активе. «Боруссия» располагается на 10-й строчке (32).