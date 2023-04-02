«Факел» — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

со счетом 2:0 победилв выездном матче 21-го тура чемпионата России.

В середине первого тайма Федор Чалов реализовал пенальти, назначенный за фол на Иване Облякове, и открыл счет в матче.

Во второй половине встречи результат удвоил уже сам Обляков расписался в воротах воронежцев после передачи Антона Заболотного.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — ЦСКА 0:2 Гол: 0:2 Oblyakov I. (77') Факел: Илья Свинов, Василий Черов, Евгений Морозов, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Markov E., Реда Рабеи ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан, Zaynutdinov B., Мойзес, Адольфо Гайч, Саша Зделар, Виктор Мендес, Oblyakov I., Agapov I., Антон Заболотный, Фёдор Чалов Предупреждения: Евгений Морозов (31'), Адольфо Гайч (79')

После этого матча ЦСКА поднялся на 4-е место в таблице РПЛ с 38 очками, «Факел» остался на 14-й строчке с 17 баллами.