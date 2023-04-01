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    Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче»

    «Эльче» — «Барселона»: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче 27-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» на выезде разгромила «Эльче» со счетом 4:0.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    В составе команды Хави голами отметились Роберт Левандовский (дважды), Ансу Фати и Ферран Торрес.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Барселона 0:4
    Голы: 0:1 Роберт Левандовски (20'), 0:4 Ансумане Фати (56'), 0:3 Роберт Левандовски (66'), 0:4 Ферран Торрес (70') Эльче: Эдгар Бадия, Элибельтон Паласиос, Педро Бигас, Лаутаро Бланко (Николас Меркау Фернандес, 65'), Хосе Кармона (Рауль Гути, 54'), Омар Маскарель, Херард Гумбау, Карлос Клерк, Фидель, Тете Моренте (Хосан, 65'), Пере Милья (Эсекьель Понсе, 76') Барселона: Ансумане Фати (Aleix Garrido, 84'), Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Гави (Франк Кессье, 68'), Эрик Гарсия, Серхи Роберто, Жорди Альба, Маркос Алонсо, Жюль Кунде, Рональд Араухо (Пабло Торре Карраль, 78'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Гави (60'), Рональд Араухо (74'), Роберт Левандовски (87')

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Заработанные три очка позволили «Барселоне» набрать 71 пункт и закрепиться на первом месте в турнирной таблице. У «Эльче» 13 пунктов и последняя строчка.

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