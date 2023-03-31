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    Защитника сборной Аргентины обвинили в сексуальном насилии

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    Защитник «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиель обвиняется в сексуальном насилии.

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    По информации испанского издания Marca, в четверг в суд Аргентины была подана жалоба на предполагаемое сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах против футболиста.

    Отмечается, что возможный инцидент случился 1 января 2019 года во время празднования дня рождения спортсмена, организованного в его доме в Ла‑Матансе.

    По словам адвоката, жертва поддерживала короткие отношения с Монтиелем, который пригласил ее встретиться с его семьей и настоял на том, чтобы она посетила вечеринку в Ла‑Матансе.

    После двух порций алкоголя девушка была в полном бессознательном состоянии.

    «Она не знает, сколько человек было причастно к издевательствам и до сих пор не знает, как попала в свой дом», — сказал адвокат потерпевшей, которая является моделью.

    Напомним, Монтиель — чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины. 26-летний футболист забил решающий пенальти в финальном матче против Франции.

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