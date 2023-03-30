Тюкавин: Знаю про интерес «Брюгге». Цель поиграть в Европе остается

Нападающий московского «Динамо»признался, что у него есть желание продолжить карьеру в Европе.

«Насчет "Боруссии" не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Тюкавина) точно контактировал с европейскими клубами.

Знаю про интерес "Брюгге". Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захи (Арсена Захаряна) вообще россыпь была.

Цель поиграть в Европе у меня остается», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.