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    Тюкавин: Знаю про интерес «Брюгге». Цель поиграть в Европе остается

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    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что у него есть желание продолжить карьеру в Европе.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Насчет "Боруссии" не знаю, не общался. Но Николаич (Алексей Сафонов, агент Тюкавина) точно контактировал с европейскими клубами.

    Знаю про интерес "Брюгге". Но тогда вообще рано было говорить о чем-то конкретном. В новостях появлялось много клубов, у Захи (Арсена Захаряна) вообще россыпь была.

    Цель поиграть в Европе у меня остается», — приводит слова Тюкавина Sport24.

  • Тюкавин хочет постоянно играть в стартовом составе «Динамо»
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    • В текущем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и сделал три результативные передачи.

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