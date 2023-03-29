Тюкавин хочет постоянно играть в стартовом составе «Динамо»

Нападающий московскогорассказал, как относится к статусу игрока подмены в столичном клубе.

«Если тренер меня видит в качестве игрока для усиления игры на последние 15-20 минут — значит, буду выходить на это время и выкладываться по полной. Ну а так, конечно, хочу постоянно играть в стартовом составе. Было бы, наверное, странно, если бы я к этому не стремился.

Расстраивался, конечно! На сборах всегда стараюсь забивать максимально много, чтобы перенести это потом в чемпионат. На летних сборах стал лучшим бомбардиром. Начинается сезон — практически не играю», — приводит слова Тюкавина Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний Константин Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.