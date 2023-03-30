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    Караваев: Главное, чтобы Пиняеву крышу не снесло, но ему это не грозит

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Защитник сборной России Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от недавних товарищеских матчей с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

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    «Хорошие игры. Тем более, Иран достаточно сильный соперник, а с Ираком играли дома. Мне кажется, это было очень важно сделать после долгого перерыва. В итоге провести матч при наших болельщиках было очень круто.

    С Ираком во втором тайме получилось круче, чем в первом (улыбается). В первом действительно допускали какие‑то невынужденные ошибки. Сборная Ирака сама ничего не создавала, только после наших ошибок. Во втором тайме просто успокоились, взяли мяч под контроль и довели дело до победы.

    Я был готов сыграть, но тренер, видимо, заранее решил, что больше сыграю с Ираном. Но даже те 15 минут, на которые вышел, для меня было здорово провести за сборную на "Газпром Арене".

    Выигрывать — это вообще приятно! Плюс, насколько я понял, эти матчи пойдут в зачет рейтинга ФИФА. Поэтому выиграть было важно вдвойне, что мы в матче с Ираком и сделали. Что касается игры с Ираном, там немного "подсели" во втором тайме», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

    Караваев также рассказал, как игроки отреагировали на гол Сергея Пиняева в ворота Ирака.

    «Если честно, ничего такого особенного не было. Пожали ему руку и сказали, чтобы продолжал в том же духе. Сергей — молодой парень, у него всё впереди. Главное, чтобы "крышу не снесло", но я думаю, ему это не грозит. Хороший парень и дай Бог, чтобы продолжал забивать и дальше», — добавил Караваев.

    Напомним, 18-летний Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

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