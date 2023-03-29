Карпин: Давайте посмотрим на Пиняева через год-два

Главный тренер сборной Россииоценил игру полузащитника

«В вопросах про Пиняева хочется попросить вас и всех журналистов: давайте чуть поспокойнее. Год назад ровно то же самое я слышал про Захаряна. Было такое? А сейчас?

Поэтому призываю быть несколько осторожнее в оценках. Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему ещё доказывать и доказывать», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

В товарищеском матче с Ираком (2:0) Пиняев забил свой первый гол за сборную России. Полузащитник стал самым молодым автором гола в истории сборной России по футболу (18 лет 4 месяца и 24 дня).