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    Президент РФС сообщил, будет ли рассматриваться на исполкоме вопрос о переходе в Азию

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    Президент РФС Александр Дюков заявил, что на заседании исполкома в четверг не будет подниматься вопрос о возможном переходе из УЕФА и в Азиатскую конфедерацию.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    «Вопрос о переходе в Азию сегодня не будет рассматриваться», — приводит слова Дюкова Sport24.

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    • Ранее сообщалось, что приоритетом РФС остается сохранение места в Европе.

    В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

    Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

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