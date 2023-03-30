Президент РФС сообщил, будет ли рассматриваться на исполкоме вопрос о переходе в Азию

Президент РФСзаявил, что на заседании исполкома в четверг не будет подниматься вопрос о возможном переходе изи в

«Вопрос о переходе в Азию сегодня не будет рассматриваться», — приводит слова Дюкова Sport24.

В повестку заседания исполкома РФС включены пять вопросов, поделенные на две группы, — стратегические и операционные. Буду рассмотрены вопросы об изменениях системы и формата Второй лиги, о концепции развития профессионального мини-футбола, о реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности, а также о деятельности футбольных агентов.

Ранее сообщалось, что приоритетом РФС остается сохранение места в Европе.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.