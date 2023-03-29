Сухой обслужит матч «Спартак» — «Ахмат», Чистяков будет работать на игре «Зенит» — «Урал»

1 апреля (суббота)
«Динамо» — «Сочи»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Эдуард Малый.
«Пари НН» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.
«Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Левников.
2 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Роман Сафьян; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Юрий Баскаков.
«Факел» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Игорь Панин; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.
«Ростов» — «Торпедо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Игорь Синер.