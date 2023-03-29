ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ИскоПадение с Олимпа. Как Иско остался без клуба в 30 лет
  • 08:55
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Сухой обслужит матч «Спартак» — «Ахмат», Чистяков будет работать на игре «Зенит» — «Урал»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Оренбург Ростов Сочи Спартак Торпедо Урал Факел Химки ЦСКА
    РФС назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах 21-го тура российской Премьер-лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    1 апреля (суббота)

    «Динамо» — «Сочи»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Пари НН» — «Локомотив»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Зенит» — «Урал»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Андрей Образко; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Николай Левников.

    2 апреля (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Екатерина Курочкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Роман Сафьян; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Факел» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Игорь Панин; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Ростов» — «Торпедо»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Артём Любимов; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Игорь Синер.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После крутого камбэка «Локомотив» добьет ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • И снова команды поделят очки
  • «Дефенса и Хустисия» — «Велес Сарсфилд». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Сакраменто» обеспечит досрочный выход в плей-офф?
  • «Портленд» — «Сакраменто». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мемфис — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Завтра в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Алькарас — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры