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    «Ростов» сокращает отставание от «Зенита» до семи очков

    РПЛ: Итоги 20-го тура

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    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»
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    Фрагмент матча «Ростов» — «Спартак»
    До окончания сезона ещё 10 туров. «Зенит» и «Спартак» позволили себе дать слабину и проиграть. Шансом воспользовался «Ростов» и поднялся в топ-2 РПЛ.

    Изменения в турнирной таблице

    Главная новость тура 20-го — «Ростов» обошёл в турнирной таблице «Спартак». Таким образом «красно-белые» опустились на третье место, а южане поднялись на вторую строчку.

    Верхняя часть турнирной таблицы РПЛ не сильно поменялась, а вот в середине — изменения есть. К примеру, «Оренбург» сделал шаг вперёд и обошёл в таблице «Краснодар», заняв седьмое место.

    Календарь и таблица РПЛ

    Продолжает подниматься «Локомотив», «железнодорожники» уже на 11-м месте, а вот «Крыльям Советов» пришлось опуститься на строчку ниже.

    Провал фаворитов

    Главный удар на себя приняли лидеры российского чемпионата. В центральной битве 20 тура «Зенит» играл против занимающего пятое место ЦСКА.

    Фёдор Чалов
    globallookpress.com

    Игрок «армейцев» Фёдор Чалов принес победу своей команде на 72-й минуте встречи (1:0). В матче против «лазурных» ЦСКА набрал 35 очков и приблизился к топ-4 чемпионата России.

    К слову, у «Зенита» впереди ключевые матчи, которые могут повлиять на итоговое положение команд в первой тройке. 16 марта невский клуб отправится гостить к «Ростову», а 7 мая примет «Спартак».

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    • «Спартак» и «Ростов» также сразятся между собой. Это будет матч 25 тура и состоится он 30 апреля. Скорее всего очные поединки сыграют важную роль, связанную с определением чемпиона и призёров РПЛ.

    Для «Спартака» игра 20 тура тоже завершилась поражением, как и для «Зенита». «Красно-белые» отправились в гости к «Оренбургу» и проиграли со счётом 0:2. Сетку ворот «спартаковцев» поразили Юрий Ковалёв и Дмитрий Воробьёв.

    Шанс для «Ростова»

    «Ростов» в свою очередь, выиграл свой поединок с «Химками» (1:0). Победный и единственный мяч в матче забил Максим Осипенко, который реализовал пенальти на 18-й минуте.

    Максим Осипенко
    globallookpress.com

    После этой победы «Ростов» набрал 41 очко и обошёл «Спартак», у которого осталось 40 баллов. Ну а возглавляет первую тройку чемпионата России — «Зенит». Питерцы с 48 баллами сохранили за собой первое место.

    Другие матчи тура

    В 20-м туре РПЛ была зафиксирована всего одна ничья. «Пари НН» и «Торпедо» обменялись голами (1:1). «Динамо» в гостях с минимальным счетом обыграло «Урал» (1:0), с аналогичным счётом «Ахмат» оказался сильнее «Крыльев Советов» (1:0).

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    Тур № 21

    Чемпионат России берёт двухнедельную паузу, связанную со стартом отборочного цикла чемпионата Европы.

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    Игры во внутреннем чемпионате возобновятся 2 апреля. В этот день стартует 21 тур РПЛ. Лидера турнира «Зенит» примет «Урал». «Ростов» примет аутсайдера лиги — «Торпедо», а «Спартак» дома встретится с «Ахматом».

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