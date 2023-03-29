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    Мактоминай: Шотландия очень хорошо сыграла против Испании

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    Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай прокомментировал победу над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024. В этой игре он отметился дублем.

    Скотт Мактоминай
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    Скотт Мактоминай

    «Мы сыграли очень хорошо. Знали, что у соперника будет много владения мячом, и тренер сказал, что мы должны быть внимательными, когда у нас будут моменты. У нас было достаточно возможностей, чтобы поставить испанцев в трудное положение и забить несколько голов.

    В детстве я был атакующим полузащитником — мне нравилось играть в штрафной. Я должен продолжать в том же духе. Знаю, что могу забивать больше голов и делать результативные передачи», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

    Сборная Шотландии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с тремя пунктами.

    Следующий матч Шотландия сыграет 17 июня с Норвегией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испания встретится с Италией 15 июня в рамках Лиги наций.

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