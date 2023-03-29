Кларк: Сборная Шотландии потрясающе играла с первой и до последней минуты

Главный тренер сборной Шотландиидал комментарий после победы над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм и качество игры оставались на очень высоком уровне весь матч.

Кажется, что мы сделали шаг вперед, но это всего лишь шесть очков, а шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть», — цитирует коуча пресс-служба УЕФА.

Сборная Шотландии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с тремя пунктами.

Следующий матч Шотландия сыграет 17 июня с Норвегией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испания встретится с Италией 15 июня в рамках Лиги наций.