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    Кларк: Сборная Шотландии потрясающе играла с первой и до последней минуты

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    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк дал комментарий после победы над Испанией (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2024.

    Стив Кларк
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    Стив Кларк

    «Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм и качество игры оставались на очень высоком уровне весь матч.

    Кажется, что мы сделали шаг вперед, но это всего лишь шесть очков, а шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть», — цитирует коуча пресс-служба УЕФА.

    Сборная Шотландии набрала шесть очков и лидирует в группе А. Испания идет на второй строчке с тремя пунктами.

    Следующий матч Шотландия сыграет 17 июня с Норвегией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Испания встретится с Италией 15 июня в рамках Лиги наций.

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