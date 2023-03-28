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    Слуцкий назвал главную проблему сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный тренер Леонид Слуцкий рассказал, почему сборная России в ближайшем будущем не сможет играть на высоком уровне.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    На прошлой неделе сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

    «Нельзя сравнивать сборные Ирана и Ирака, первый и второй матч. По уровню команд нельзя сравнивать.

    Мы играем внутри нашего чемпионата, с какой скоростью вы будете бежать, если у вас соревновательный момент? Уровень чемпионата предопределяет уровень ведения единоборств, скорости. У меня было очень четкое впечатление, особенно по матчу с Ираном, что по дистанции как будто мы сдувались. Я говорю и про ведение единоборств, контроль зоны подбора, реакции на моменты.

    Это глобальная проблема, которая на данный момент не зависит ни от игроков, ни от тренеров. Она зависит от уровня сопротивления, с которым наши футболисты сталкиваются еженедельно на футбольном поле.

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    • Помню матчи ЦСКА в Лиге чемпионов, первый был всегда катастрофой. Тебе нужно переключить тумблер на "Манчестер Сити", "Баварию" или "Рому", это всегда было сложно. Вторая или третья игра в турнире была всегда легче, аналогично и здесь.

    Без хороших официальных матчей и еврокубков мы становимся хуже. Это объективная реальность. Против сборной Ирана, игравшей на ЧМ-2022, нам тяжело и трудно», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    Напомним, ранее стало известно, что сборная России может провести товарищеский матч с Китаем.

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