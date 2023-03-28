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    Хорватия обыграла Бельгию, а Уэльс одержал победу на Латвией

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    Обзор матчей группы D отборочного турнира Евро-2024.

    Турция — Хорватия
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    Турция — Хорватия

    Турция — Хорватия 0:2

    Первый гол гости забили на 20-й минуте встречи. Полузащитник Хорватии Матео Ковачич получил передачу в штрафной и ударил точно в нижний угол ворот — 1:0.

    На 45+4-й минуте гости удвоили свое преимущество. Все тот же Матео Ковачич подобрал мяч в штрафной и пробил точно по центру ворот, без шансов для голкипера.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D.
    Турция — Хорватия 0:2
    Голы: 0:1 Матео Ковачич (20'), 0:2 Матео Ковачич (45+4')Турция: Гюнок, Челик, Демирал, Сеюнджю, Кадиоглу, Чалханоглу, Озджан, Кекчю, Ундер, Актюркоглу, УналХорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич, Модрич, Ковачич, Брозович, Перишич, Пашалич, КрамаричПредупреждения: Доминик Ливакович (62'), Йошко Гвардиол (69')

    Следующий матч сборная Турции сыграет 16 июня против Латвии в рамках квалификации Евро-2024. Хорватия встретится с Нидерландами 14 июня в рамках Лиги наций.

    Уэльс — Латвия 1:0

    Единственный гол забили хозяева на 41-й минуте встречи. Игрок Уэльса Киффер Мур получил отличную верховую передачу и головой переправил мяч в ворота с близкого расстояния.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D.
    Уэльс — Латвия 1:0
    Голы: 1:0 Киффер Мур (41')Уэльс: Дэнни Уорд, Джо Родон, Коннор Робертс, Крис Мефам, Неко Уильямс, Аарон Рэмзи, Джо Моррелл, Харри Уилсон, Итан Ампаду, Киффер Мур, Дэниел ДжеймсЛатвия: Павел Штейнбор, Владислав Сорокин, Антоний Черномордый, Марцис Ошс, Робертс Савалниекс, Кристерс Тоберс, Янис Икауниекс, Артур Зюзин, Андрей Цыганик, Роберт Улдрикис, Владислав ГутковскийПредупреждения: Гарри Уилсон (35'), Владислав Сорокин (44'), Антон Черномордый (58'), Артур Зюзин (62')

    Следующий матч сборная Уэльса проведет 16 июня против Армении в 3-м туре отборочного турнира Евро-2024. Латвия сыграет с Турцией в тот же день.

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