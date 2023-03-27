Буффон считает Тухеля чрезвычайно умным тренером

Легендарный итальянский вратарь, ныне выступающий в составе «Пармы», отреагировал на назначениена пост главного тренера «Баварии».

«Он чрезвычайно умен. Я встречал очень мало людей, которые были бы настолько умны. Он умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитивную энергию.

Его тренировки и атакующие идеи были экстраординарными, как у первоклассного тренера», — приводит слова Буффона Bayern&Germany/

Буффон играл под руководством Тухеля в сезоне-2018/2019, когда они оба находились в «ПСЖ». Отметим, что Томас побеждал в Лиге чемпионов с «Челси», а также выводил в финал турнира «ПСЖ».