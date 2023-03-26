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    Федотов высказался о встречах «Спартака» с судейским корпусом

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение о встречах «Спартака» с судейским корпусом, а также с президент РФС Александром Дюковым.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Представители "Спартака" провели встречу с Дюковым, а до этого встречались с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе.

    Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

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