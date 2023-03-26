Федотов высказался о встречах «Спартака» с судейским корпусом

Главный тренервысказал мнение о встречахс судейским корпусом, а также с президент РФС

«Представители "Спартака" провели встречу с Дюковым, а до этого встречались с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе.

Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Спартак» располагается на 3-й позиции (40).