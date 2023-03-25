Президент РФС встречался с руководством «Спартака» для обсуждения темы судейства

Президент РФСпровел встречу с членами совета директоров

Одной из тем встречи стала работа судей на матчах РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Спартака» встречался с руководством судейского корпуса. Главный тренер Гильермо Абаскаль и его помощники пообщались с главой судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и арбитром Виталием Мешковым.

Напомним, арбитр Анатолий Жабченко был отстранен от работы в РПЛ из-за ошибки в матче «Спартак» — «Урал».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.