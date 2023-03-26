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    Англия всухую победила Украину в отборе на Евро-2024

    Англия — Украина: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 2-го тура отборочного цикла Евро-2024 сборная Англии со счетом 2:0 обыграла сборную Украины.

    Харри Кейн забил второй мяч в двух играх
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    Харри Кейн забил второй мяч в двух играх

    Оба гола англичане забили под завесу первого тайма. Сначала отметился Харри Кейн с передачи Букайо Сака. Спустя 3 минуты сам Сака удвоил результат.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C
    Англия — Украина 2:0
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (37'), 2:0 Букайо Сака (40') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Гарри Магуайр, Бен Чилвел, Джордан Хендерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингхэм (Конор Галлахер, 86'), Букайо Сака, Гарри Кейн (Айван Тони, 81'), Джеймс Мэддисон (Джек Грилиш, 85') Украина: Роман Яремчук (Артем Довбик, 74'), Михаил Мудрик (Виктор Цыганков, 61'), Георгий Судаков, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Тарас Степаненко (Евгений Коноплянка, 90'), Виталий Миколенко (Эдуард Соболь, 62'), Николай Матвиенко, Александр Сваток, Александр Караваев (Виталий Буяльский, 61'), Анатолий Трубин Предупреждение: Руслан Малиновский (69')

    После двух побед Англия лидирует в турнирной таблице группы С с 6 очками. Ранее она обыграла Италию (2:1).

    Украина провела первую игру и пока что занимает последнее место. 16 июня она встретится с Северной Македонией.

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