ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри КейнАнглия — Украина. Онлайн
  • 17:58
    • Сборная Казахстана одержала волевую победу над командой Дании
  • 18:04
    • Англия — Украина: стартовые составы команд
  • 12:32
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» и вышел в финал Восточной конференции
    Все новости спорта

    Адиев прокомментировал победу над Данией

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Казахстана Сборная Дании
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал результат матча 2-го тура отборочного турнира Евро-2024 против команды Дании.

    Магомед Адиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Адиев

    Казахам удалось отыграться с 0:2 и выиграть со счетом 3:2.

    «Конечно, мы рады, что выиграли. После неприятного поражения дома мы в какой-то мере задолжали своим болельщикам. Хотели реабилитироваться, хотя понимали, что соперник непростой. Но, опять же, наше домашнее поражение нас немного прижало к стенке, и нам отступать некуда было — мы об этом с ребятами говорили. Конечно, первый тайм у нас не сложился так, как мы хотели бы. По большому счету, мы сами себе привезли эти два гола.

    Думаю, некий груз ответственности был. Во втором тайме мы уже стали легче взаимодействовать и склонили чашу весов в свою сторону.

    Я с первого дня своего пребывания здесь говорил, что поддержка, которую наши болельщики оказывают, она фантастическая. Каждому сопернику здесь непросто находиться. Определенную долю критики после Словении, которую они высказали, я ее принял — здесь никаких проблем нет. Думаю, в какой-то мере я это заслуживал. Как бы они нас ни критиковали — а критика это в глубине души тоже чувства, я знаю, как они нас любят, и сегодня, конечно же, в большей степени заслужили победу. Они погнали нас вперед — мы нашли дополнительный стимул. Спасибо им за поддержку!» — цитирует Адиева Sports.kz.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия и Украина обменяются голами
  • Англия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Итальянцы разгромят Мальту
  • Мальта — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Еще один разгром от португальцев?!
  • Люксембург — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 26 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Англия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальта — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Польша — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кецманович — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Венгрия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Австрия — Эстония
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры