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    Карпин: Уволят меня и уволят — в чем проблема? От этого никто не умрет

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он подать в отставку в случае неудовлетворительного результата в матче с Ираком.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет.

    Что касается моих слов, то я и в "Ростове" не держусь за место. Уволят меня и уволят — в чём проблема? Это нормально, от этого никто не умрёт. Но это не значит, что мне не нравится работать в сборной России», — цитирует Карпина «Чемпионат».

    Напомним, матч сборной России с Ираком состоится уже завтра, 26 марта, начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.

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