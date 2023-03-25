Карпин: Уволят меня и уволят — в чем проблема? От этого никто не умрет

Главный тренер сборной Россииответил на вопрос, готов ли он подать в отставку в случае неудовлетворительного результата в матче с Ираком.

«Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет.

Что касается моих слов, то я и в "Ростове" не держусь за место. Уволят меня и уволят — в чём проблема? Это нормально, от этого никто не умрёт. Но это не значит, что мне не нравится работать в сборной России», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, матч сборной России с Ираком состоится уже завтра, 26 марта, начало встречи — в 18:00 по московскому времени. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.