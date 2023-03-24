Экс-директор «Рубина»: Кварацхелию невозможно испортить славой и деньгами

Бывший спортивный директор «Рубина»рассказал об уходе полузащитника «Наполи»из казанского клуба.

Кварацхелия покинул «Рубин» в начале 2022 года.

«Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать [из "Рубина"]. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.

Когда сожгли автомобиль (отцу Кварацхелии — прим.), Хвича пришел и честно об этом рассказал.

Случай с Хвичей, который вспомню через десятки лет? Первый сбор с "Рубином". Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

Когда он с мячом, это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

Режимистый. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».