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    Экс-директор «Рубина»: Кварацхелию невозможно испортить славой и деньгами

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    Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал об уходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии из казанского клуба.

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    Кварацхелия покинул «Рубин» в начале 2022 года.

    «Хвича с самого начала сказал, что ему надо уезжать [из "Рубина"]. Очень сложная ситуация дома. Поступил по-человечески — предупредил заранее.

    Когда сожгли автомобиль (отцу Кварацхелии — прим.), Хвича пришел и честно об этом рассказал.

    Случай с Хвичей, который вспомню через десятки лет? Первый сбор с "Рубином". Выхожу на тренировку, смотрю на Хвичу и понимаю: вот это игрочище! Быстрый, резкий, супердриблинг. Челюсть падала от его фокусов.

    Когда он с мячом, это самый счастливый человек на свете! Как ребенок. Обожает играть в футбол. Вот в его-то перспективах я не сомневался. Хвичу не деньги манят.

    Режимистый. Но не в этом дело. Его невозможно испортить славой, бабками», — приводит слова Яровинского «Спорт-Экспресс».

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