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    Бушманов: Сейчас важнее не результат сборной России, а качество игры

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Экс-тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал ничейный результат национальной команды в товарищеском матче с Ираном.

    Евгений Бушманов
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    Евгений Бушманов

    «Нас отстранили от чемпионата Европы, следующий крупный турнир — чемпионат мира. Теоретически мы можем принять участие в нём — к нему и надо готовиться. Отборочный цикл на чемпионат мира, как я понимаю, начнётся осенью 2024 года. До этого не так много времени. К этому циклу и надо готовить команду.

    На мой взгляд, действительно не результат сейчас для сборной на первом месте, а качество игры. Сейчас есть время посмотреть молодых игроков, наиграть понятный, внятный футбол, выстроить игру. Чтобы это сделать, нужно целенаправленно над работать над игрой.

    Если футболисты по какой-то причине не показывают эту игру, а показывают лишь 30 минут, то надо вносить какие-то коррективы по ходу матча. Сейчас я вижу, что сборная играет как клуб на предсезонных сборах: 30 минут играет этот состав, 30 минут — другой. На мой взгляд, это неправильно.

    Если кто-то выпадает, устал и подобное, нужно делать замены, искать оптимальные варианты, чтобы выиграть конкретный матч, а не просто давать всем поиграть», — сказал Бушманов Чемпионату.

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    • Напомним, что 23 марта сборная России в товарищеском матче с Ираном сыграла вничью (1:1). Единственный гол в составе национальной команды забил полузащитник Антон Миранчук.

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