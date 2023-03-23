Защитник «Химок» о Гогниеве: О чем говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился?

Защитник «Химок»рассказал о непростых отношениях с главным тренером команды

В начале марта у Гогниева случился конфликт с Тихим и Аязом Гулиевым.

«Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего началось? Не могу сказать с чего. Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер — и последовал этот срыв, понеслись оскорбления.

Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку.

После этого с Гогниевым не общались. Не то чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация.

Мое возвращение в состав при Гогниеве? Вы сами все понимаете. О чем тут можно говорить, когда человек облил тебя грязью — и даже не извинился? Считаю, подобное уже за гранью», — приводит слова Тихого телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Ранее сообщалось, что «Химки» не планируют увольнять Гогниева.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.