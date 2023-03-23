Колосков: Нет смысла выходить на игру, если ты не ставишь никаких задач

Почетный президент РФСвысказался о предстоящем матче сборной России против национальной команды Ирана.

«Нет смысла выходить на игру, если ты не ставишь никаких задач. Конечно, результат важен всегда. Но и его можно расценивать по-разному. Матч с Ираном — это, во многом, подготовка к будущим официальным соревнованиям.

В любом случае, Карпин не имеет права сказать: "Как сыграете, так сыграете". Ясно, что есть задача добиться положительного результата. Это игра также важна в общественном плане. Она показывает, что российский футбол не в изоляции, что РФС — полноправный член ФИФА», — приводит слова Колоскова Sport24.

Начало матча между сборными Ирана и России запланировано на 20:00 по московскому времени.