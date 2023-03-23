ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед КудусМохаммед Кудус — новая трансферная цель топ-клубов
    Все новости спорта

    Колосков: Нет смысла выходить на игру, если ты не ставишь никаких задач

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче сборной России против национальной команды Ирана.

    Вячеслав Колосков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Колосков

    «Нет смысла выходить на игру, если ты не ставишь никаких задач. Конечно, результат важен всегда. Но и его можно расценивать по-разному. Матч с Ираном — это, во многом, подготовка к будущим официальным соревнованиям.

    В любом случае, Карпин не имеет права сказать: "Как сыграете, так сыграете". Ясно, что есть задача добиться положительного результата. Это игра также важна в общественном плане. Она показывает, что российский футбол не в изоляции, что РФС — полноправный член ФИФА», — приводит слова Колоскова Sport24.

    Начало матча между сборными Ирана и России запланировано на 20:00 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто забьет в Тегеране?
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Португалия начнет отбор с феерии
  • Португалия — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.92
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры