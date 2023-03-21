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    Буффон озвучил свою самую большую ошибку в жизни

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    Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ», признался, что считает свой уход из парижского клуба самой большой ошибкой в жизни.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    «Игра в "ПСЖ" — была лучшей частью и лучшим опытом в моей жизни. Я играл в супер команде, технически мы были намного сильнее остальных, но плохо выступили в Лиге чемпионов. Уход из "ПСЖ" был самой большой ошибкой в ​​моей жизни. Я отказался от 10 миллионов евро», — цитирует голкипера BoboTV.

    Напомним, что Джиджи выступал за парижан с 2018 по 2019 гг. Сейчас Буффон защищает цвета выступающей в Серии Б «Пармы».

    В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей, пропустил 16 голов и в трех поединках сохранил ворота сухими.

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