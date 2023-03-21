Буффон озвучил свою самую большую ошибку в жизни

Голкипер итальянской «Пармы», ранее выступавший за туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ», признался, что считает свой уход из парижского клуба самой большой ошибкой в жизни.

«Игра в "ПСЖ" — была лучшей частью и лучшим опытом в моей жизни. Я играл в супер команде, технически мы были намного сильнее остальных, но плохо выступили в Лиге чемпионов. Уход из "ПСЖ" был самой большой ошибкой в ​​моей жизни. Я отказался от 10 миллионов евро», — цитирует голкипера BoboTV.

Напомним, что Джиджи выступал за парижан с 2018 по 2019 гг. Сейчас Буффон защищает цвета выступающей в Серии Б «Пармы».

В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей, пропустил 16 голов и в трех поединках сохранил ворота сухими.