Буффон озвучил свою самую большую ошибку в жизни

Джанлуиджи Буффон Фото: globallookpress.com
«Игра в "ПСЖ" — была лучшей частью и лучшим опытом в моей жизни. Я играл в супер команде, технически мы были намного сильнее остальных, но плохо выступили в Лиге чемпионов. Уход из "ПСЖ" был самой большой ошибкой в моей жизни. Я отказался от 10 миллионов евро», — цитирует голкипера BoboTV.
Напомним, что Джиджи выступал за парижан с 2018 по 2019 гг. Сейчас Буффон защищает цвета выступающей в Серии Б «Пармы».
В нынешнем сезоне голкипер провел 11 матчей, пропустил 16 голов и в трех поединках сохранил ворота сухими.