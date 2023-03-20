Серджи Роберто: Надеюсь, Месси вернется в «Барсу». Мы ждем его

Защитник «Барселоны» Серджи Роберто признался, что в команде очень хотят, чтобы Лионель Месси вернулся на «Камп Ноу».

«Надеюсь, Месси вернется. Мы его ждем. Он не заслуживает того отношения, с которым столкнулся в Париже.

Мы ждем Лео, мы хотим, чтобы он был в Барсе», — приводит слова Роберто Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Месси не планирует продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен». Аргентинец намерен вернуться в «Барселону».

Также появилась информация, что юристы «Барселоны» изучают возможность подписания контракта с Месси. Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых правил Ла Лиги, которые помешали ему продлить контракт с клубом.