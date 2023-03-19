Баринов: в матче с «Краснодаром» все сражались, особенно во втором тайме

Полузащитникоценил игру команды в матче РПЛ с(3:2).

«Уменьшилось ли количество людей в команде, которым всё равно (в оригинале использовано непечатное выражение)? Не буду говорить о том, что было в прошлом году.

Все против "Краснодара" были молодцы — все бились и довольны. Правда, болельщиков на стадионе не хватает, но что поделать. Поэтому весь наш фанатский актив тоже поздравляю с этой победой, потому что на матчах Кубка было супер по атмосфере.

Но сейчас, как у капитана, у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все сражались. Особенно во втором тайме с "Краснодаром" (улыбается)», — сказал Баринов Чемпионату.

«Локомотив» в матче против «Краснодара» отыграл с 0:2 и выиграл встречу 3:2. Железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе.