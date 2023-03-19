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    Баринов: в матче с «Краснодаром» все сражались, особенно во втором тайме

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил игру команды в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Уменьшилось ли количество людей в команде, которым всё равно (в оригинале использовано непечатное выражение)? Не буду говорить о том, что было в прошлом году.

    Все против "Краснодара" были молодцы — все бились и довольны. Правда, болельщиков на стадионе не хватает, но что поделать. Поэтому весь наш фанатский актив тоже поздравляю с этой победой, потому что на матчах Кубка было супер по атмосфере.

    Но сейчас, как у капитана, у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все сражались. Особенно во втором тайме с "Краснодаром" (улыбается)», — сказал Баринов Чемпионату.

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